SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Barbie", de Greta Gerwig, se tornou a maior bilheteria nos Estados Unidos de um filme dirigido por uma mulher, de acordo com a revista The Hollywood Reporter. A marca supera "Frozen 2", recordista anterior, que foi dirigido por Jennifer Lee ao lado de Chris Buck.

Na última quinta-feira, "Barbie" já havia arrecadado US$ 492,6 milhões, superando com boa margem os US$ 477,4 milhões conquistados por "Frozen 2". Na sexta-feira, já havia se tornado o 20º longa da história a arrecadar US$ 500 milhões no mercado interno americano.

Na conta global, o filme de Gerwig também avanças nos pódios. Com 17 dias do lançamento, já havia batido "Capitã Marvel", de 2019, e se tornado a maior bilheteria de um filme live action dirigido exclusivamente por mulheres na história, além de o primeiro a bater a marca de US$ 1 bilhão.

Se passar a marca de US$ 1.43 bilhão, conquistada por "Frozen 2", se tornará a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher de todos os tempos. O valor corresponde a pouco menos que a metade do valor da maior bilheteria do mundo, "Avatar", que acumulou pouco mais de US$ 2,9 bilhões.