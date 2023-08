RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ashton Kutcher e Mila Kunis resolveram alugar a casa de hóspedes de sua mansão de frente para o mar em Santa Barbara, na Califórnia. O casal de atores anunciou que irá receber pessoalmente o grupo até quatro pessoas por uma única noite, neste sábado (19).

"Estaremos lá para receber você na chegada e garantir que você tenha tudo o que precisa para uma estadia divertida na praia", disseram Mila e Ashton, que prometem ainda participarem de conteúdos com os "inquilinos".

O preço está listado pela hospedagem é US$ 0 no site de uma plataforma de aluguel por temporada escolhida por eles em uma parceria. A casa é um bangalô na frente da praia, com dois quartos, cozinha top de linha integrada à sala, banheiros, hidromassagem ao ar livre, lavanderia, lareira e wi-fi. A hospedagem também inclui refeições e bebidas.

"A nossa casa de praia no Condado de Santa Barbara é nosso lar longe de casa, especialmente quando precisamos de um pouco de R&R (vocês, meus pais, sabem do que estamos falando)", escreveu o casal. "A poucos passos da praia, e com belas vistas para as montanhas de Santa Ynez, você não encontrará escassez de pontos turísticos e muitas atividades para uma estadia de verão inesquecível", explicaram Mila e Ashton.