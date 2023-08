SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso de "Barbie" e o cativante modelo da "boneca estranha", que impulsiona a versão de Margot Robbie a ir para o mundo real no começo do filme, não conquistou só o público. A Mattel aproveitou a repercussão estrondosa da produção para colocar mais uma opção à venda.

A longa se tornou a maior bilheteria de um filme dirigido por uma mulher nos Estados Unidos. Aproveitando a repercussão, a fabricante lançou a "Barbie estranha", interpretada por Kate McKinnon, e a opção já está disponível no site. Quem quiser comprá-la vai ter que desembolsar US$ 50 dólares, o equivalente a R$ 248 reais.

A edição limitada traz os detalhes da personagem no filme, como os desenhos no rosto, o cabelo loiro claro e a roupa desenhada com mangas bufantes. As botas amarelas também fazem parte do estilo da boneca e a descrição no site afirma que foram feitas marcas no rosto para imitar uma boneca que foi tocada um pouco demais.

O filme dirigido por Greta Gerwig já alcançou a bilheteria mundial de US$ 1 bilhão de dólares, cerca de R$ 4,8 bilhões.

Mas vem quebrando recordes antes disso. Com 17 dias de lançamento, já havia batido "Capitã Marvel", de 2019. Quando arrecadou US$ 500 milhões de dólares, entrou na lista das 20 produções na história a alcançar o número.