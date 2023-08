RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ainda em meio a briga familiar com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias, Larissa Manoela comemorou a divulgação do trailer oficial do filme "Tá Escrito". Protagonista da produção, da Paris Filmes, a atriz mostrou o vídeo em sua rede social e escreveu. "O trabalho não pode parar."

Na trama, Larissa Manoela vive Alice, uma estudante de publicidade que tem o sonho de se tornar uma influencer famosa. Apesar do esforço, seu número de visualizações e seguidores nunca cresce, mas tudo muda quando ela recebe um caderno em branco com instruções que indicam previsões astrológicas. Assim, com anotações, a personagem tem o poder de influenciar as pessoas ao seu redor.

O longa "Tá Escrito" tem a direção de Matheus Souza -que também assinou filmes como "Ana e Vitória"(2018), "Me Sinto Bem Com Você" (2021) e "A Última Festa" (2023). No elenco, estão nomes como Karine Teles, Victor Lamoglia e André Luiz Frambach, noivo da atriz. "Tá escrito" estreia dia 2 de novembro.