RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Angelina Jolie e a caçula do seu casamento com Brad Pitt vão trabalhar juntas pela primeira vez. Mãe e filha estarão à frente da produção do musical "The Outsiders" na Broadway. O projeto é uma adaptação do romance de S.E Hinton e do filme de Francis Coppola. Segundo a atriz, Vivienne foi quem a inspirou a aceitar o trabalho.

"Vivienne lembra a minha mãe por não focar em ser o centro das atenções e ajudar criativamente", disse a atriz em entrevista à revista People. "Ela é muito prestativa e leva o teatro a sério, trabalhando duro para entender melhor como contribuir."

As duas estiveram juntas na estreia de "The Outsiders" no La Jolla Playhouse, na Califórnia, no início do ano. Na ocasião, elas conheceram Hinton, que escreveu o livro quando tinha mais ou menos a mesma idade que Vivienne tem hoje.

O musical será dirigido por Danya Taymor, com roteiro de Adam Rapp e Justin Levine. Baseado no livro de mesmo nome, a história aborda dois grupos rivais, os Greasers e os Socs, que são divididos por suas condições socioeconômicas.

Além de Vivienne, Angeline e Brad tiveram ainda o gêmeo dela, Knox; Maddox, de 22 anos, que a atriz adotou antes de se casar; Pax, de 19; Zahara, de 18, e Shiloh, de 17. Recentemente, o ex-casal assinou o divórcio, sete anos depois do anúncio do fim casamento. A atriz chegou a acusar o ator de agressão aos filhos antes da separação