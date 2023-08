SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Caetano Veloso, de 81 anos, adiou os concertos que faria em Porto Alegre nos próximos dias 19 e 20 de agosto. Segundo um comunicado da produção do artista, Caetano está com uma forte gripe e tem uma febre alta.

As novas datas ainda não foram anunciadas. Caetano levaria ao palco o repertório da turnê "Meu Coco", oriunda do disco que lançou há dois anos.

A última apresentação do artista ocorreu no festival Doce Maravilha. Na ocasião, o show teve de ser adiado por quatro horas por causa das fortes chuvas que castigaram a estrutura do festival.