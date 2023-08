SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem curtia o pôr do sol no Villa-Lobos na tarde desta sexta (18) dificilmente resistiu à profusão de aromas que tomava conta do parque da região oeste. Era a abertura do Taste Festival, edição paulistana do maior festival de gastronomia do mundo.

O evento chega à sua sétima versão na cidade, três vezes maior que nos anos anteriores. Reúne restaurantes disputados da cidade e chefs famosos na cena nacional para trocar experiências e, claro, matar a fome com as dezenas de pratos que oferece. Ele acontece neste fim de semana, até domingo (20) e também no próximo, de 25 a 27/8.

No espaço deste ano, próximo a atrações como a Roda Rico, as cozinhas e estandes foram dispostos como uma grande mandala, o que ajuda a explorar todo o festival sem se cansar muito.

Logo após a abertura dos portões, nesta sexta, às 17h, o movimento no parque era grande, já que duas horas depois, Claude Troisgrois inauguraria o Papo de Cozinha, um dos espaços de conhecimento onde chefs se encontram com o público.

"É muito legal [esse contato com o público]. O pessoal vai botar a mão na massa. É menos um show, e mais um contato", disse o jurado do Mestre do Sabor antes de dar início à sua aula.

Para participar das experiências, é preciso se inscrever presencialmente nos espaços de conhecimento, uma hora antes da aula pretendida -quem for ao evento com ingresso VIP (R$ 350 a inteira) pode se inscrever antes do público geral. As vagas para a aula e Troisgros, por exemplo, se esgotaram num piscar de olhos.

Além dessa programação, o evento conta com cerca de cem restaurantes, já funcionando a todo vapor nesta sexta-feira. Clássico mais vendido das edições do evento, o tiramisu do Fasano foi um dos mais procurados da noite e gerava filas de gente querendo provar a sobremesa italiana.

A proposta do festival é que cada um dos estabelecimentos escalados apresente três clássicos do seu cardápio, além de uma receita criada exclusivamente para o Taste. Todos os pratos são servidos em porções mais comedidas do que nos restaurantes (custando entre R$ 20 e R$ 45), para ir matando a fome aos poucos, com diferentes opções.

Quem passar por lá poderá provar, por exemplo, o missô ramen e o curry de frutos do mar da chef Telma Shiraishi, do Aizomê; o bolinho de camarão da chef Giovanna Grossi, do Animus; a tostada de polvo ou a barbatana de peixe do Baru, do chef colombiano Dagoberto Torres; o churrasco coreano do Komah;

e a carne de sol do Jiquitaia.

Quem é da turma do docinho pós-almoço (ou pós-jantar) também vai lamber os dedos: há a pavlova da chef Carole Crema, o tradicional tiramisu do Fasano -este, um dos itens mais vendidos de todas as edições do evento- e o bolo de chocolate da chef Tássia Magalhães, do Nelita, restaurante de inspiração italiana que já figurou entre os melhores da América Latina segundo o ranking 50 Best.

Além das experiências nos espaços de conhecimento e da comilança nos restaurantes, o Taste Festival também abriga estandes que valem a visita.

No da Folha de S.Paulo, por exemplo, é possível conhecer em primeira mão as vantagens do Clube Folha Gourmet, plataforma de descontos e experiências especiais exclusiva para assinantes do jornal na modalidade premium. O programa estreia na próxima sexta (25).

Quem ainda não assina o jornal poderá fazer sua assinatura lá mesmo no estande, e quem já é assinante receberá um brinde especial -basta apresentar o código da assinatura no aplicativo da Folha de S.Paulo.

Como parte do pré-lançamento do programa de vantagens, Zeca Camargo, colunista do jornal, dará uma palestra no domingo (20), às 15h, sobre suas experiências gastronômicas mundo afora.

Sucesso de público e crítica, a série americana "O Urso" também conta com um estande no Taste no qual participantes podem fazer sanduíches inspirados na trama da produção, ambientada num restaurante de Chicago.

Disponível no Star+, a obra conta a história de Carmy, um chef renomado que perde o irmão e se vê obrigado a assumir o restaurante dele.

DESTAQUES DAS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO

**Sexta, 18**

19h - Lucas Bassoleil, chef do Avec, e Márcio Silva, bartender, harmonizam choripan com coquetéis autorais

19h - Claude Troisgros ensina a preparar risoto de tomate com queijo de cabra

**Sábado, 19**

14h30 - Edson Leite, da Gastronomia Periférica, ensina a preparar uma parrilhada com vegetais orgânicos da periferia de SP

17h30 - Thais Alves ensina a preparar entrada e prato na grelha, ao estilo Manioca

17h30 - Raul Lemos ensina a fazer bolinho paquistanês com raita (molho de iogurte)

19h - Tati Pretona, da Laje da Preta, ensina a fazer sobrecoxa de frango desossada com farofa de cuscuz e vinagrete de quiabo

20h30 - Telma Shiraishi, do Aizomê, ensina a fazer kushiyaki (espetinhos) usando o binchotan, o peculiar carvão japonês

**Domingo, 20**

14h30 - Aline Guedes e Rodrigo Freire, do Preto Cozinha, exploram os produtos da Feira Preta

14h30 - Adélia Rodrigues e Alicia Araújo, da Gastronomia Periférica, fazem ceviche de mandioca

16h - Eudes Assis, do Taioba e do Projeto Buscapé, mostra como preparar peixes ao estilo caiçara

17h30 - Rodrigo Oliveira ensina a fazer Chilli Crunch com azeite e legumes na brasa

**Sexta, 25**

19h - Gabriel Bernardes, do Downlícia, comanda uma oficina de cookies caseiros

**Sábado, 26**

19h - Irina Cordeiro ensina a fazer o seu famoso cuscuz na brasa

20h30 - Dagoberto Torres, do Barú Marisqueria, prepara barbatana de peixe, do corte à grelha

**Domingo, 27**

13h - Ligia Karazawa demonstra as sutilezas e sabores do wagyu, raça japonesa de gado de corte

14h30 - Mari Sciotti, do Quincho, prepara taco de cogumelos defumados

19h - O ator Joaquim Lopes prepara hambúrgueres na grelha

Tags:

SP