SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais estúdios de Hollywood e representantes do WGA, o sindicato dos roteiristas se encontraram na última sexta feira, dia 18, para discutir uma nova solução para a greve que se arrasta há mais de 100 dias. As negociações, no entanto, ainda não chegaram a um consenso, e novas conversas devem acontecer na semana que vem. Ainda assim, de acordo com informações preliminares, o clima é promissor.

A greve já ultrapassa a duração da última paralisação do sindicato, entre 2007 e 2008. Na época, a greve durou 100 dias gerou um prejuízo de cerca de US$ 2,1 bilhões à economia da California. O impasse mantém paralisada parte das produções audiovisuais nos Estados Unidos, atrasando lançamentos e interrompendo alguns projetos.

De acordo com o portal Hollywood Reporter, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) apresentou na reunião de sexta-feira uma resposta à contra-proposta do sindicato, e agora espera uma posição dos roteiristas. Segundo fontes ligadas aos estúdios, o sentimento é de progresso nas conversas. Do outro lado, o sentimento parece ser semelhante, indicando que as próximas conversas podem ser frutíferas. "Há um espírito mais positivo esta semana na comparação com a semana passada", disse um representante do sindicato ao portal.