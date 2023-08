SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após Sam Asghari comentar sobre o término de seu casamento com Britney Spears, a cantora agradeceu o apoio que vem recebendo dos fãs neste sábado (19). Ela mencionou estar "um pouco chocada" com a repercussão do anúncio da separação e detalhou que a decisão foi tomada devido ao sofrimento no relacionamento, embora não tenha esclarecido os motivos desse tormento.

"Como todos sabem, Hesam e eu decidimos seguir caminhos separados... Seis anos é um longo período para estar com alguém. Estou um pouco surpresa com tudo isso, mas... Não pretendo detalhar os motivos, porque, sinceramente, não é da conta de ninguém. A dor estava se tornando insuportável. Não conseguia aguentar a dor", compartilhou Britney.

A cantora prosseguiu dando a entender que seu casamento ia mal das pernas: "Tenho aguentado firme por muito tempo e o meu Instagram pode parecer perfeito, mas está distante da realidade e acho que todos sabemos disso. Eu adoraria mostrar minhas emoções sobre como eu realmente me sinto e as lágrimas, mas por alguma razão eu sempre tive de esconder minhas fraquezas. Se eu não fosse a 'soldada forte' do meu pai, eu seria mandada para lugares para ser curada por médicos!".

Britney Spears e Sam Asghari se conheceram em 2016 e ficaram noivos em setembro de 2021. O casamento aconteceu em junho de 2022. O ator teria acusado a cantora de traição e, segundo o site TMZ, tenta negociar concessões, além de seu acordo pré-nupcial. Ele ainda ameaça divulgar informações "extraordinariamente embaraçosas sobre Britney a menos que seja pago".