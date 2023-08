RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O longa "Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado de 2023 com seis troféus como o Kikito de Melhor Filme. Uma das premiações mais comemoradas acabou sendo a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante de Neusa Borges. A atriz comemorou a conquista, mas também fez um desabafo. Ela reclamou da falta de reconhecimento do seu trabalho

"Esse é o meu primeiro Kikito em uma longa carreira de 66 anos com mais de 25 Filmes feitos, nacionais e internacionais", começou. "A carreira de atriz não é fácil, mas é o que eu sei fazer de melhor. Fico chateada muitas vezes pela falta de consideração e reconhecimento na arte, mas digo e repito o meu talento é reconhecido pelo povo, e é por eles que eu trabalho com toda a dedicação", desabafou.

Neusa Borges, que interpretou Malvina, a mãe Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, agradeceu a direção por confiar em seu trabalho. "Obrigada, Paulo Cursino, por lembrar de mim para o papel, @silviguindade fiquei emocionada com suas palavras. Levamos 6 Kikitos pelo 'Mussum - O Filmis', filme", mencionou.

Além dos dois. Aliton Graça ganhou o de Melhor Ator, Yuri Marçal como o Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Trilha Musical e Melhor Filme do Júri Popular.