RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho fez a bariátrica há quase duas semanas e os 10 quilos a menos já fazem a cantora se sentir mais animada com o processo de emagrecimento, que optou se submeter há quatro meses. Além de ter alguns gatilhos com relação a dores no corpo por causa da participação na Dança do Famosos doo Domingão com Huck, a vontade de ser mãe pesou na decisão pela cirurgia.

Jojo, que tem mais de 27 milhões de seguidores nas redes, explicou o motivo de ter mantido a bariátrica em segredo e lamentou os comentários negativos. "Teve pessoas dizendo que eu estava com medo de ser cancelada. Cancelada por estar buscando saúde? Eu quero ser mãe. Eu quero ter qualidade de vida para passar para meus filho", explicou em entrevista ao Fantástico.

Quando fez o procedimento, Jojo pesava 140 quilos. Ela precisou perder 20 antes da cirurgia que aconteceu no dia 8 de agosto e durou uma hora e quinze minutos. A equipe médica optou pela videolaparoscopia, técnica considerada pouco invasiva. O médico da funkeira, João Branco, explicou que 90 por cento do estômago foi removido.

"Nunca romantizei a obesidade. Jamais. Se amar e entender que o melhor ponto da vida é quando você entende que a vida é sua e você tem que lutar por ela. E eu estou lutando por saúde e qualidade de vida", afirmou no programa. Fiz a bariátrica por amor a mim", explicou a cantora.