SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Nunes da Silva, conhecido como o "Mendigato de Curitiba", foi localizado nas imediações do Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro, após ter sido dado como desaparecido nos últimos seis meses. Em entrevista ao jornal O Globo, ele conta que está trabalhando em um livro, mas não deu maiores detalhes sobre a obra.

Quando questionado sobre um recado para sua família, ele enfatizou a importância de sua mãe, que reside no Paraná, na formação de sua visão de "pensar no bem da humanidade". Além disso, Nunes conta que houve um desencontro no último sábado (19): ele deixou a delegacia que sua ex-mulher o procurou meia hora antes.

Sobre a família, o Mendigato diz que já viveu "em 127 cidades" pelo país e enviou um recado aos familiares: "Eu agradeço a todas as pessoas que me educaram, que me ajudaram e eu consegui chegar a um projeto verdadeiro, sabe? Eu gostaria, hoje, que todo mundo visse o que eu vejo desse mundo espiritual, na verdade, que é um mundo de luz, de anjos e verdades."

Além disso, Nunes afirma que vê uma chance de "impor algo dentro do mundo, totalmente concebido pela verdade dos mais antigos". "Nós temos 42 pensadores no mundo, que trazem hoje a sociedade, às vezes, vil e cruel. Desequilibrada, mas é uma sociedade que é organizada. A maioria tem vontade de vencer na vida. O equilíbrio é a melhor forma e o excesso nos consome, procuro sempre manter isso", finaliza ele

Citando um trecho bíblico, ele ainda conclui com a mensagem "não perca a fé", refletindo seu desejo de inspirar a positividade em meio a um mundo complexo e desafiador.