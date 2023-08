SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Thati Lopes, 33, e George Sauma, 33, estão namorando. Ambos foram juntos a uma sessão para convidados do musical "O Jovem Frankenstein", na noite desta segunda (22), no Rio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da personagem Berenice de "Terra e Paixão" (Globo).

A atriz teve um relacionamento de oito anos com o também ator Victor Lamoglia, 30. Ambos terminaram em dezembro. Sauma já namorou nomes como Valentina Bandeira, Fabíula Nascimento e Luísa Arraes.

Em meio ao namoro, Thati precisa contracenar de forma ousada com Tony Ramos na novela das 21h. Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, a atriz confidenciou que no começo ficava nervosa ao ter de fazer cenas com pouca roupa ao lado do ídolo, mas que com o tempo essa sensação foi melhorando.

"Ele me recebe com todo o carinho, é aberto a tudo. Só me faz entender o motivo de ser essa pessoa amada por todos", disse.