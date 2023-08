SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 49, vem se recuperando da cirurgia realizada na quarta (16) para retirada de um tumor. Na terça (22), Malu Barbosa, amiga da cantora, deu novas informações sobre o estado de saúde da filha de Gilberto Gil para o Gshow.

A empresária contou que Preta saiu da UTI e está na semi-intensiva. "O pós-operatório é bem minucioso porque foi uma cirurgia de mais de 14 horas em que ela teve que tirar o útero, o ovário, as trompas. Ela estava com cálculo, pedra no rim, então foi uma cirurgia supercomplexa. Por conta disso ela estava na UTI, agora saiu e foi para a semi-intensiva. É muita dor, é um pós-operatório complexo pela extensão da cirurgia, mas ela está bem e vai se recuperar. O importante é ela conseguir se recuperar de toda a cirurgia", contou Malu para o Gshow.

A amiga afirma que é uma recuperação difícil, mas que está tudo bem. "Está bem difícil a recuperação, mas só notícias boas", disse ela.

No domingo (20), a artista apareceu pela primeira vez nas redes sociais e falou com seus fãs. "Oi, meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal. Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. Frederico Teixeira Jr. Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!", escreveu Preta no Instagram.

A artista trata o câncer desde janeiro deste ano, quando descobriu a doença. Antes da cirurgia, ela passou por quimioterapia e fisioterapia com o objetivo de diminuir o tumor para facilitar a cirurgia.