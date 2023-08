SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil anunciou nesta terça-feira (22) que seu corpo está "livre de células cancerígenas" após a cirurgia que realizou na última quarta-feira (16).

"Semana passada eu me submeti a uma cirurgia para retirar o meu tumor do reto e essa cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas bem sucedida. Mas somente ontem nós tivemos o resultado final dela, porque o material foi para análise patológica e chegou o resultado de que sim, meu corpo está livre de células cancerígenas", disse a cantora num vídeo postado no Instagram.

A cirurgia foi um sucesso, a gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células. Mas a cura é um processo, a cura ainda envolve reabilitação que eu tenho que fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Preta Gil

Ela falou sobre os próximos passos da reabilitação: "Eu ainda vou ficar com essa bolsinha de ileostomia durante três meses, depois eu reverto, porque ela é provisória e vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte".

Preta agradeceu os médicos e os fãs: "Estou muito feliz, muito grata aos meus médicos, a Deus, a minha família, aos meus fãs, aos meus amigos, as pessoas que não me conhecem, que mandaram orações de todos os cantos desse mundo. Foi algo muito forte, eu tenho certeza que como a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, o amor também me curou e eu queria muito contar pessoalmente isso para vocês. Ainda estou aqui, no processo de reabilitação da cirurgia, que foi pesada, mas necessária e muito bem sucedida".