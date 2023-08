SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a repercussão da entrevista com a mãe de Larissa Manoela, Chris Flores agradeceu o apoio que recebeu de colegas após ser criticada. Internautas afirmam que nas duas partes da conversa com Silvana Taques no SBT, ela não teria adotado um tom imparcial.

Ao agradecer o apoio de Ratinho, que em seu programa parabenizou a colega pela reportagem, ela se emocionou ao vivo e pediu desculpas pela emoção.

"Tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, não tenho palavras para agradecer. Não pedi para nenhum deles me defender. Aliás, peço o contrário, deixa as coisas aconteceram. As pessoas têm direito de se manifestarem", disse. "Obrigada, Ratinho. Nessas horas descobrimos como as pessoas podem nos trazer luz e respeito. Preciso agradecer muita gente."

Ela ainda afirmou que não gosta de exposição e não quer ganhar engajamento, mas só quer transmitir notícias. "Uma briga familiar é algo trágico."