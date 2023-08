SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A voz do dublador Charles Martinet está gravada na mente de milhares de jogadores pelo mundo, com bordões como "It's a-me, Mario!" ("Sou eu, Mario!") e o famoso "woo-hoo". Isso porque é ele quem dá vida ao Mario, personagem de videogame imortalizado pela Nintendo, desde 1996.

Mas Martinet está deixando o posto para se tornar "Embaixador do Mario", como explicou a Nintendo em comunicado. O dublador irá viajar pelo mundo para interagir com os fãs do jogo que marcou gerações.

"Tem sido uma honra trabalhar com Charles por tantos anos para dar vida ao Mario", disse a empresa, segundo informa o New York Times.

"Minha nova aventura está começando! Vocês são todos número um no meu coração! #wohoo!!!" escreveu Martinet nas redes sociais, que também dublou Luigi, o irmão de Mario, e o vilão Wario.

Martinet é a voz por trás do personagem desde o lançamento de Super Mario 64 no final da década de 1990, jogo em três dimensões revolucionou a industria dos videogames.

"O personagem (Mario) desperta o melhor de mim", chegou a dizer em uma entrevista para a CNN, em 2017.

"Super Mario Bros. Wonder", novo jogo da franquia, está com o lançamento previsto para outubro, já sem a participação de Martinet. Ele também não fez a voz do personagem no filme "Super Mario Bros", lançado em abril deste ano nos cinemas.