SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato e Ariana Grande deram por terminada sua parceria com o empresário Scooter Braun, que ficou conhecido devido à disputa com a Taylor Swift. Demi mantinha um contrato com Braun desde o ano de 2019, enquanto Ariana trabalhava com o executivo desde 2013, período que coincidiu com o lançamento de seu álbum de estreia, "Yours Truly". Os rompimentos foram divulgados pela revista Billboard, nesta segunda-feira (21).

As causas da finalização do contrato das artistas com Braun ainda são incertas. Demi, segundo a Billboard, já se encontra em busca de um novo empresário e expressou sua "gratidão" pelo período durante o qual colaborou com Braun. No caso de Ariana, as informações foram confirmadas em off à revista. Nenhuma das duas artistas ainda se pronunciou oficialmente.

Braun, que também é conhecido por sua associação com Justin Bieber, é conhecido no universo pop também por sua batalha com Taylor Swift após a aquisição dos direitos dos primeiros discos da cantora. Nessa ocasião, o manager adquiriu a antiga gravadora de Taylor, a Big Machine, por uma quantia de US$ 300 milhões (equivalente a cerca de R$ 1,4 bilhão).

Na época, Taylor disse que havia recebido uma oferta para reaver os direitos de suas produções, porém optou por recusar a proposta. Desde então, ela tem regravado seus álbuns originais, lançando-os sob o selo "Taylor's Version". A artista faz questão de solicitar a seus fãs que deem prioridade às novas versões, em detrimento das antigas. Até agora, Taylor já lançou as versões regravadas de "Fearless", "Red" e "Speak Now".