RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mal terminaram as gravações de "Vai na Fé" , José Loreto decidiu tirar férias e viajar pelo Brasil. Nesta terça-feira (22), ele usou as redes sociais para contar aos seus seguidores o retiro espiritual que fez em uma aldeia indígena. O ator passou um dia no Centro Cultural Pataxó, localizado em Caraíva, no sul da Bahia. "Experiência incrível".

Loreto comentou sobre a troca realizada com os integrantes da aldeia e celebrou os ensinamentos recebidos. "Awery (obrigado) Pataxós. Caraíva e seus encantos. Tive uma experiência incrível no Centro Cultural Pataxó com esse povo originário tão rico e sábio", iniciou o ator, que ainda explicou ter tido uma "aula de história e de conscientização pela causa indígena".

Ele mostrou que se deliciou com a culinária do espaço, onde comeu peixe feito na folha de patioba com farinha de mandioca, banana da terra e chá de capim santo. O ator contou e mostrou também em um vídeo o banho de descarrego com ervas medicinais que tomou durante a visita.

Por fim, José Loreto incentivou os seguidores a, assim como ele, conhecerem de perto a cultura do povo Pataxó. "Ancestralidade sagrada. Visite Caraíva e busque essa vivência transformadora no Centro Cultural Pataxó do Porto do Boi", concluiu.