SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Caetano Veloso apareceu em vídeos nas redes sociais nesta terça-feira (22) para confirmar os shows de sua turnê "Meu Coco" em São Paulo e em Porto Alegre. O artista adiou apresentações na capital do Rio Grande do Sul na última sexta-feira (18) após adoecer de gripe.

Nas publicações, feitas em seu perfil e no de Paula Lavigne no Instagram, Caetano garante que os shows deste fim de semana, em 25 e 26 de agosto, serão realizados no Espaço Unimed.

No post de Lavigne, companheira de Caetano, o artista ainda diz que as apresentações em Porto Alegre serão remarcadas. Ela ainda agradece as mensagens de recuperação dos seguidores.

Caetano Veloso cancelou os shows em Porto Alegre depois de fazer uma apresentação especial no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, há duas semanas. Na ocasião, ele tocou debaixo de forte chuva e após quatro horas de atraso, o que afetou o evento a ponto de mudar o local de sua apresentação.

Dias depois, o artista foi diagnosticado com gripe e teve febre alta.