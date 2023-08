SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A praia de Copacabana receberá, no dia 26 de agosto, o "Show do Século com Alok". O evento, que comemora os cem anos do hotel Copacabana Palace, nem aconteceu, mas já tem números grandiosos.

A previsão é de que 1 milhão de pessoas vá ver o artista, que receberá no palco uma bateria com 120 integrantes das 12 escolas de samba do grupo especial do Carnaval carioca.

Alok, artista brasileiro mais ouvido no mundo, faz aniversário no mesmo dia em que o Copacabana Palace comemora 100 anos. O show promete novidades de luz e tecnologia para acompanhar as batidas do DJ.

O palco onde o show acontecerá também é um atrativo à parte e impressiona pelas grandes dimensões. Em formato de pirâmide, são 2,5 mil metros quadrados e 25 metros de altura. No entanto, o palco de Alok é até modesto quando comparado aos maiores do mundo.

O festival Villa Mix entrou, em 2015, para "Guinness Book" com um palco do tamanho de um prédio de 17 andares em Goiânia ?desbancando a estrutura da turnê "360º", do U2.

Na edição de 2018, o tamanho do palco também foi grandioso, com 40 metros de altura e 75 metros de largura, ornamentados com iluminação com mil metros quadrados de lâmpadas de LED.

Por falar em U2, é da banda irlandesa um dos palcos mais célebres e impactantes da música. Em 2009, o grupo deu início à turnê "360º" com um palco que tinha 50 metros de altura e pesava 190 toneladas. Havia ainda um telão que projetava imagens em 360 graus, justificando o nome da turnê.

Cantoras pop também não ficam atrás quando o assunto é palco grandioso. A americana Taylor Swift, por exemplo, está rodando o mundo com a "The Eras Tour" em um palco que tem 75 metros de comprimento.

A estrutura tem ainda uma enorme passarela em formato da letra "T". Já na "Reputation Stadium Tour", de 2018, o palco principal tinha de 33 metros de altura.