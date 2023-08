SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dani Russo, 25, esteve internada por oito dias em um hospital em São Paulo devido a uma crise de ansiedade. A internação foi divulgada na sexta (18) por sua equipe nas redes sociais.

Na terça (22), a influenciadora contou que teve alta e deu detalhes sobre seus últimos dias. "Fiquei tantos dias em cima de uma cama, fiquei oito dias no hospital internada, depois fiquei de repouso em casa. É muito ruim, fiquei mais de 12 dias sem comer, só à base de soro, de remédios", disse ela.

Dani gravou um vídeo fazendo sua primeira caminhada após a alta e agradeceu por estar bem: "Obrigado meu Deus, por eu estar me sentindo bem. Por eu estar viva, muito obrigada".

A cantora contou que perdeu 8 quilos durante o período doente. "Estou magrela. Perdi oito quilos dessa vez", contou.

Russo ainda mostrou algumas mensagens carinhosas que recebeu, através de mensagem no Instagram, dos fãs. "Força menina. Eu gosto muito de você, do seu jeito. Fico triste quando vejo que você está com crise. Minhas orações por você sempre. Deus abençoe sua vida.", escreveu uma seguidora.