SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine cantar uma música de um ex-namorado e jogar nas redes sociais para todo o mundo ver. Foi mais ou menos isso o que aconteceu com Selena Gomez, 31, e The Weeknd, 33, ex-casal que terminou em 2017. Porém, a inteligência artificial foi quem armou a montagem que assustou a cantora.

Ao se deparar com um vídeo curto dela teoricamente entoando os versos de "Starboy", Selena logo fez questão de se posicionar. "Assustador", escreveu ela numa página que publicou a edição feita com a voz da própria artista norte-americana.

E interação rendeu comentários e torcida de parte dos fãs por um novo romance. "Selena, o que você está fazendo aqui?", perguntou um seguidor. "Rainha", opinou outro. "Volte já para o The Weeknd", escreveu outro fã.

No fim de 2017, o cantor colocou um ponto final na relação que durou dez meses. Mas Selena parece não ter ficado preocupada, já que poucos dias depois do rompimento já era vista com Justin Bieber, seu ex, num animado passeio de bicicleta.

Ela e Bieber assumiram o namoro publicamente em 2010 e permaneceram juntos, entre idas e vindas, até 2015.

A vida amorosa de Selena Gomez sempre deu o que falar. No ano passado, ela divertiu fãs e espectadores durante sua estreia no comando do programa Saturday Night Live quando a artista falou sobre romances e brincou sobre estar solteira.

"Uma das razões pelas quais fiquei muito feliz por apresentar é porque estou solteira. Já ouvi dizer que o SNL é um ótimo lugar para encontrar o amor", disse a cantora, fazendo referência a Emma Stone e Scarlett Johansson, que conheceram seus parceiros no programa, além disso, Pete Davidson conheceu Kim Kardashian também na atração.

"Apenas quero que o universo saiba que estou manifestando amor. Gostaria de dizer que estou à procura da minha cara-metade, mas estou num ponto em que já aceito qualquer um", brincou.