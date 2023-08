RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Sergio Marone não ficou nem um pouco chateado com os comentários após ter se declarado como ecossexual. Em junho deste ano, o artista virou motivo de piada após ter afirmado como adepto da ideologia, que exalta e reflete cuidado com o planeta através da atração. No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que ocorre na noite desta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, Marone fez questão de demonstrar que estava tranquilo sobre o assunto.

"Foi uma estratégia de marketing da minha empresa chamada Tukano, que é uma marca de dermocosméticos naturais, veganos e sustentáveis", reforçou ele, em entrevista à Folha de S.Paulo. "As pessoas falam muito em salvar o planeta. Não é o planeta que a gente tem que salvar, a gente tem que salvar a humanidade. A gente tem que garantir um futuro melhor para todos nós. Então conseguimos furar a bolha, ecossexualizar o tema da sustentabilidade."

Apesar de confessar que foi uma jogada de vendas, ele reforça que é mesmo ecossexual. "Adoro abrir a janela tomar uma brisa na cara, adoro nadar pelado, adoro comer coisas boas orgânicas, adoro tomar banho de chuva", lista ele, que acredita estar cada vez mais proibitivo essas ações, já que há muito agrotóxico na natureza.

O ator, inclusive, se divertiu com os comentários engraçados. Tata Werneck, por exemplo, afirmou que dava "para perceber pelo tamanho do tronco vazado". "Achei divertido, tudo é forma de carinho", concordou ele, entre risadas.