SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros. confirmou nesta quinta-feira (24) o adiamento do lançamento da continuação de "Duna" para 2024. O filme dirigido por Denis Villeneuve estava previsto para estrear em novembro nos cinemas, e agora chega ao circuito em 15 de março.

A decisão acontece em decorrência da greve dos roteiristas e dos atores em Hollywood, que paralisaram produções em toda a indústria. Os dois sindicatos não chegaram a um acordo com a aliança de produtores de Hollywood, que representa os principais estúdios americanos, e permanecem protestando por melhores condições de trabalho.

Além de "Duna: Parte Dois", a Warner também anunciou uma nova data para "Godzilla x Kong: The New Empire". A sequência dirigida por Adam Wingard estava marcada para 15 de março, que agora é ocupado pelo longa de Villeneuve, e agora só chega em 12 de abril.

De acordo com a revista Variety, o estúdio também considera remarcar os lançamentos de "A Cor Púrpura" e da continuação de "Aquaman", que no momento estão previstos para 25 e 20 de dezembro.

"Duna: Parte Dois" é a segunda produção com Zendaya no elenco a ser adiada por conta da greve. No fim de julho, a MGM também remarcou o lançamento e cancelou a estreia no Festival de Veneza de "Rivais", filme com a atriz de protagonista. A atriz de "Euphoria" acumula no momento mais de 184 milhões de seguidores no Instagram, e os estúdios consideram suas redes sociais fundamentais para a divulgação dos filmes.