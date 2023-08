SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift iniciou a temporada de "The Eras Tour" pela América Latina nesta quinta-feira (24), com um show na Cidade do México. Taylor lotou o estádio Foro Sol, e mobilizou a imprensa local, que fez uma cobertura detalhada da passagem da artista pelo México.

Taylor se apresenta em novembro no Brasil, nos dias 18 e 19 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

No México, o show começou com a projeção de um enorme relógio de "Midnights" e uma contagem regressiva. Em seguida, Taylor entrou em cena entoando a música "Miss America". Num dos pontos altos do show, o público cantou a plenos pulmões "Cruel Summer".

Taylor ficou emocionada e até arriscou algumas frases em espanhol. Em novembro, Taylor se apresenta na Argentina, antes de chegar ao Brasil.