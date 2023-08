SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O maquiador Rico Tavares está internado em estado grave no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ), após ser atropelado.

Rico, conhecido por ser maquiador de celebridades, foi declarado desaparecido nesta semana. Famosas como Bruna Marquezine, Fabíula Nascimento, Klara Castanho e Dani Suzuki fizeram posts nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar o amigo.

Na madrugada desta sexta-feira (25), Dani Suzuki divulgou que ele havia sido encontrado num hospital. "Ele está entubado em estado gravíssimo, com edema cerebral e fratura na cervical. Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse 'Cadin, te achei! Eu tô aqui?' e ao ouvir minha voz uma lágrima caiu do olho dele", escreveu a atriz no Instagram.

Procurado pela reportagem, o hospital confirma que Rico se encontra em estado grave. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que "diligências seguem para esclarecer as circunstâncias" do atropelamento.

Outras celebridades comemoraram a notícia de que ele foi encontrado. "Dani, que emoção o seu relato! Estamos nessa corrente para o nosso querido Ricardinho se recuperar logo. Muita fé e esperança", escreveu Mariana Ximenes. Regina Casé também comemorou: "Você foi maravilhosa! Agradeço também a Delegacia de Descoberta de Paradeiros pelo trabalho tão célere! Dani, querida, você, incansável ontem o dia inteiro sem respirar um segundo? Ricardo realmente tem uma amiga mais que irmã!"