Os portões do camping Ibitilua se abrem às 19 horas desta sexta-feira, para a primeira noite do Ibitipoca Blues, que contará com o Cortejo do Blues Box Street Band, saindo da Igreja Matriz, a partir das 19h30 e seguem as apresentações de Nanda Moura, Blues Etílicos, Rodica Blues e Mamooth Band. A junção de música e natureza marca o evento, que se dedica também à meta de ter um evento Zero Lixo.

As atividades são retomadas após o hiato causado pela pandemia de Covid-19, mesmo com a última edição realizada com restrições e, conforme a produtora do Festival, Flávia Oliveira, retoma, em um ambiente inovador, focado na sustentabilidade.

No sábado (26), a programação começa às 12h, com a tarde cultural que conta com Cortejo da Blues Box Street Band, saindo da igreja Matriz, seguida pelas apresentações de Hugo Schettino Blues Trio, Grupo ” Resgate do Canto”, sapateado com Trio da Escola de Dança Mares das Artes, “Maculelê” da Comunidade Quilombola Colônia do Paiol (Bias Fortes/MG) e B2 Regional

A partir das 18h, o Festival abre novamente com o Cortejo da Blues Box Street Band, saindo da igreja Matriz, Afrodite, Show de Sapateado com Trio da Escola de Dança Mares das Artes, The Headcutters + Ivan Mariz, James “BOOGALOO” Bolden e Fred Sunwalk.



O Ibitipoca Blues é o festival mais antigo desse segmento no país. São 24 anos fortalecendo a essência do estilo musical, mesclando a produção tradicional na região de Minas Gerais, turistas de todo país, a beleza natural da Serra e artistas nacionais e internacionais no palco.