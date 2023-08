SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os musicais "Ney Matogrosso - Homem com H" e "Silvio Santos vem Aí", que cumpriram temporadas de sucesso em 2021 e 2022, respectivamente, anunciaram uma dobradinha para o mês de setembro. As duas produções ocuparão o palco do Teatro Opus Frei Caneca, dentro do Shopping Frei Caneca, a partir do dia 18.

Escritos por Marília Toledo e Emílio Boechat e dirigidos em parceria com Fernanda Chamma e Daniela Stirbulov, os musicais narram a trajetória de sucesso de suas duas personagens a partir das infâncias humildes e o caminho para o estrelato.

Em "Ney Matogrosso - Homem com H", em cartaz de 22 a 30 de setembro, o espetáculo tem como foco a vida do intérprete de sucessos como "Sangue Latino" e "Pro Dia Nascer Feliz", e tem como fio condutor o desejo libertário da personagem e a relação conflituosa com o pai, um militar linha dura que não aceitou o caminho trilhado pelo filho.

O espetáculo conta com clássicos do repertório do músico e passa a limpo sua relação com nomes como Cazuza, Vicente Pereira e a ruidosa saída do grupo Secos e Molhados, na década de 1970. O ator Renan Mattos dá vida ao cantor. Pelo papel, Mattos venceu o Prêmio Destaque Imprensa Digital e foi indicado ao APCA.

Já em "Silvio Santos Vem Aí", que cumpre apenas três sessões nos dias 18 e 24 de setembro e 01 de outubro, o foco é a vida e a trajetória do comunicador que fundou o SBT.

O espetáculo parte das memórias do apresentador durante uma cirurgia delicada, na qual ele passa a limpo toda a vida até meados da década de 1980, lembrando os primeiros passos como comunicador ainda no rádio, o salto para a televisão e como se tornou empresário com diferentes braços de investimento.

A montagem estrelada por Velson D'Souza conta com canções inéditas compostas por Marcus França, mas também tem sucessos da música popular, além das marchinhas que se popularizaram durante os programas do apresentador, como o famoso "Show de Calouros" e "A Praça da Alegria". Os ingressos já estão à venda.

NEY MATOGROSSO - HOMEM COM H

Quando 22 a 30/09 (sex. às 17h e às 21h30; sáb. às 17h e às 21h)

Onde Teatro Opus Frei Caneca (r. Frei Caneca, 569, Consolação)

Preço R$ 25,00 (meia) a R$ 180,00 (inteira)

Autoria Marília Toledo e Emílio Boechat

Elenco Renan Mattos, Dani Cury, Ivan Parente, Vinicius Loyola, Giselle Lima, entre outros

Produção Paris Cultural

Direção Marília Toledo e Fernanda Chamma

SILVIO SANTOS VEM AÍ - O MUSICAL

Quando 18/09 a 01/10 (dom. às 17h e às 20h)

Onde Teatro Opus Frei Caneca (r. Frei Caneca, 569, Consolação)

Preço R$ 25 (meia) a R$ 180 (inteira)

Autoria Marília Toledo e Emílio Boechat

Elenco Velson D'Souza, Ivan Parente, Vinicius Loyola, Dani Cury, Giselle Lima, entre outros

Produção Paris Cultural

Direção Marília Toledo e Fernanda Chamma