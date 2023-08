SÃO PAULO, SP As cantoras Preta Gil e Simony se reencontraram em um quarto de hospital e se emocionaram ao se abraçarem. As imagens do momento foram publicadas por Preta no final da tarde desta terça-feira (29), e receberam mais de 68 mil curtidas em menos de 15 minutos da publicação, feita no Instagram.

"Como esperei por esse encontro, Simony, você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo, vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!", escreveu Preta Gil, na legenda do post.

No clipe, é possível perceber a emoção das artistas. Simony, por exemplo, abraça a amiga e diz, chorando: "Eu tô muito feliz, eu te amo também, a gente nunca foi tão próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração."

No último dia 16, Preta Gil passou por uma nova cirurgia de retirada das células cancerígenas no intestino e segue internada. Simony anunciou, em julho, que tinha vencido a batalha contra o câncer.