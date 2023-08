SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta foi questionada sobre o recém lançamento do álbum de Luísa Sonza, "Escândalo Íntimo", e se pretende lançar algum trabalho parecido com o da cantora. A funkeira, por sua vez, rejeitou qualquer comparação e explicou as diferenças com o projeto "Funk Generation".

"Os três clipes tiveram um conceito bem amarradinho, tem que lembrar que meu álbum é para mais regiões, se fosse só para o Brasil eu conseguiria fazer explorar e fazer coisas diferentes", explicou. A artista disse que o seu mais recente trabalho é popular para apresentá-la a pessoas que ainda não a conhecem, com o objetivo de agradar diferentes territórios.

Anitta ainda refletiu sobre a comparação entre artistas e, segundo ela, é difícil porque cada um traça uma carreira e tem desafios e objetivos diferentes.

"Eu faço um pouco diferente dela. Mas comparar é complicado, não tem como. Para comprar artistas, eles teriam que nascer no mesmo lugar, mesmo ambiente familiar, com a mesma condição financeira. É difícil esse negócio de comparação, muito perigoso."