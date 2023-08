SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher que mexia no celular no meio da rua durante uma corrida de touro na Espanha acabou atacada pelo animal. Rapidamente, as imagens tomaram as redes sociais. O caso aconteceu na cidade de Titulcia.

Segundo o jornal La Vanguardia, a jovem, que levou ao menos oito chifradas e foi jogada e arrastada, foi operada após muitos ferimentos pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado estável.

Nas imagens, é possível ver pessoas correndo do touro, com exceção da mulher, que parecia mexer tranquilamente no aparelho. Ao avistar a vítima, o touro derrapa, mas volta para fazer os ataques.

Na sequência, a multidão local tenta afastá-lo dela com pedaços de madeira. Raquel Jimeno, prefeita de Ciempozuelos, região próxima do local, parabenizou quem tentou ajudar.

"Sua intervenção foi determinante para a mulher, a quem desejo uma rápida recuperação. Que isso sirva de exemplo da sensatez e responsabilidade necessárias nessa atividade", disse.

As corridas de touro se tornaram populares nessa época do ano em muitas cidades do país.