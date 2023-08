SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Virginia Fonseca e Zé Felipe foi entrevistado no programa Conversa Com Bial, na terça-feira (29). Bial relembrou duas polêmicas recentes que envolvem os dois: a base da marca da influenciadora e a música do cantor em defesa da família.

A dona da Wepink afirmou que desenvolveu alopecia em decorrência das críticas que recebeu pela qualidade de uma das linhas de maquiagem e que ficou muito abalada. Segundo ela, os comentários ainda persistem.

"Você não pode fazer nada, tem que apanhar, me deu aopecia, meu cabelo caia. Tem que sofrer calada. Antes eu me importava [com os haters] ficava para baixo, o Zé já era mais nem aí e isso me ajudava. Hoje não ligo."

O casal Virginia e Zé Felipe começaram a namorar em junho de 2020 e juntos tem duas filhas Maria Alice e Maria Flor. O cantor então rebateu e disse que os comentários negativos, por um lado são positivos, porque ajudam a divulgar o trabalho. "De tanta coisa, a pessoa vai e escuta para ver se isso é tão ruim mesmo."

O programa também exibiu um trecho do rap que ele fez em resposta a comentários feitos pelo jornalista Evaristo Costa. Em abril deste ano, o apresentador repercutiu um vídeo que mostra Maria Alice, 2, filha do casal, preferindo ficar no colo da babá, e disse na época: "Já ouviram falar: Mãe é quem cria?."

"Que vergonha disso", falou Zé. "O que vale é a intenção", afirmou Virginia.