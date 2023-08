SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, já está evoluindo seu quadro clínico e se comunica normalmente. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, no final da tarde desta quarta-feira (30), o comunicador está em plena recuperação.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia", diz o texto.

Faustão passou por um transplante de coração no último domingo.