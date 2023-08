SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town está chegando. A primeira edição do festival de música em São Paulo, dos mesmos criadores do Rock in Rio, acontece dos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos.

Com dezenas de artistas nacionais e internacionais, os ingressos para a maioria dos dias já estão esgotados.

Ainda é possível comprar no site oficial ingressos para o dia 2, que terá shows de Post Malone, Demi Lovato e Racionais MC's, e para o dia 7, com apresentações da banda Maroon 5, The Chainsmokers, Ludmilla e Ne-Yo.

Os preços variam entre R$ 815 (inteira) e R$ 407,5 (meia-entrada), mais as taxas do site.