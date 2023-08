SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na semana passada, Preta Gil, 49, comemorou em suas redes sociais a retirada da sonda nasogástrica. Na manhã de quinta (31), a cantora falou sobre a volta do objeto que conecta o nariz ao estômago, facilitando a alimentação ou a drenagem de fluidos.

A artista, que segue internada após a cirurgia para retirada de um tumor, falou sobre o organismo se acostumar ao novo e a necessidade da volta da sonda. "Viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando eu falo sobre a habilitação, é sobre isso, sobre o corpo, o organismo se acostumar com o novo", disse ela nos stories do Instagram.

Preta continua a conversa com os seguidores explicando com mais detalhes por que voltou a usar o objeto. "Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado para íleo, né? Então, tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre. Só que não é prisão de ventre, é prisão de íleo. As fezes não foram para bolsinha, ficaram acumuladas. E isso me deu enjoo, me deu vômito. Para drenar melhor o estômago", contou a filha de Gilberto Gil.

Na quarta (30), a famosa recebeu a visita de Regina Casé, que lhe fez uma massagem nos pés. Recentemente, ela também foi visitada no hospital por Simony, as duas se abraçaram e choraram, já que a ex Balão Mágico também enfrentou um câncer.