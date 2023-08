ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Participante da última edição do BBB no início do ano, a psicóloga Sarah Aline foi contratada pela Globo para fazer parte da cobertura do The Town, festival de música realizado pelos menos promotores do Rock in Rio em São Paulo. A partir de sábado (2), Sarah Aline será uma das apresentadoras da cobertura no Globoplay, serviço de streaming da Globo.

Será sua primeira experiência como comandante de uma transmissão ou programa ao vivo. Sarah foi chamada após se destacar na Cria Globo de Apresentadores, oficina realizada pela emissora em junho com alguns ex-Big Brothers para treiná-los e desenvolvê-los na frente das câmeras.

Além de Sarah Aline, participaram do treinamento nomes como Domitila Barros, Ricardo Alface e Amanda Meirelles, campeã da 23ª edição. Amanda já tem sido aproveitada algumas vezes no programa Encontro com Patrícia Poeta.

Sarah Aline se juntará a influenciadora Thaynara OG, que também vai participar da cobertura do Globoplay. No Multishow, canal de variedades da Globo, a transmissão ficará a cargo de Marcos Mion, Kenya Sade, Laura Vicente e Dedé Teicher.

Na TV aberta, apenas Mion e Kenya vão apresentar os melhores momentos e trechos ao vivo de shows durante as madrugadas.

O The Town já é um sucesso comercial na Globo. A emissora conseguiu fechar as todas as cinco cotas de patrocínio que colocou à disposição no mercado publicitário para transmissão dos shows. Com a operação, a empresa arrecadou R$ 141 milhões.

A primeira edição do The Town será realizada no Autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo), entre 2 e 10 de setembro. O festival terá nomes como Bruno Mars, Foo Fighters, Demi Lovato, Post Malone, Maroon 5, Jão, Gloria Groove, Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Ludmilla, entre outros.