SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cauã Reymond já passou mal durante uma gravação de cena de sexo entre seu personagem, Caio, e Aline, interpretada por Barbara Reis em "Terra e Paixão" (Globo). Segundo o ator, a sinusite o atacou bem na hora de gravar.

"Eu estava com sinusite, tomando antibiótico e corticoide. A novela vem sendo bem intensa para mim. Teve um período em que eu tomei antibióticos duas vezes em um intervalo de 11 dias", disse ele em entrevista ao Extra.

"Nessa primeira cena, eu estava morrendo de frio, queria que acabasse logo. Sabia que era uma cena importante, mas eu estava louco para não pegar sinusite de novo", emendou.

As cenas quentes entre Caio e Aline aumentam a audiência da novela, só que o público não sabe que a tensão sexual (a tal química) durante as gravações não é lá aquelas coisas. É claro que existe o profissionalismo dos atores, mas Barbara Reis diz que as cenas são mais simples e menos impactantes.

"Tudo é feito com muitos cortes. Não tem nada de sexy ou sério. Por incrível que pareça, são cenas muito engraçadas", contou ela, em entrevista à reportagem.

"Procuro desmistificar essa aura criada de um astro, um ídolo, de um distanciamento de atores como Cauã e Tony Ramos, sabe? Se não, seria impossível trabalhar", concluiu.