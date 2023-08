SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town começa neste sábado, dia 2, com uma área VIP que oferecerá conforto, sofisticação e comida boa para convidados.

O local tem vista privilegiada para o palco Skyline, o principal dentre os seis palcos do evento. É nele que vão se apresentar artistas de peso, como Post Malone, Bruno Mars e Alok. Também é possível ver o palco The One, por onde passarão Gloria Groove, Ne-Yo e Masego.

A área VIP é climatizada e oferece pratos assinados pelo chef João Magalhães e um serviço de pâtisserie assinado pelo chef confeiteiro Lucas Corazza, apresentador do programa Que Seja Doce, do GNT.

Os frequentadores também não vão passar sede. O local conta com open bar, ou seja, a bebida alcoólica é liberada.

Além da área VIP, o The Town quer conquistar o público com um parque de diversões. Uma das atrações é uma roda-gigante localizada em um ponto estratégico do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, onde o evento acontecerá. O brinquedo oferece uma visão de todos os palcos e atrações do The Town.

Para quem curte adrenalina, os organizadores reservaram uma tirolesa que oferece ao público a chance de cruzar a plateia do palco Skyline de uma ponta à outra. Este é o principal palco do festival e receberá artistas de peso, como Post Malone, Bruno Mars e Alok.

Além deles, devem se apresentar ao longo de cinco dias mais de cem artistas, incluindo nomes como Ludmilla, Luísa Sonza, Foo Fighters, Ney Matogrosso e Maroon 5.