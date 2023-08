RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Zezé Di Camargo saiu em defesa do apresentador Fausto Silva após a polêmica sobre o seu transplante de coração realizado no último domingo (27). Internado desde o início do mês no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma grave insuficiência cardíaca, Faustão recebeu muitas críticas pela acusação de ter furado a fila de transplantes no Brasil.

"Vi muita gente comentando na internet, achando que o Faustão furou a fila. Nada a ver. As pessoas têm que estudar mais como que é feito a seleção. As pessoas precisam de mais informações para saber sobre o processo de escolha dos pacientes", disse o cantor durante uma entrevista ao The Noite, do SBT, que vai ao ar nesta quinta-feira (31).

Zezé lembrou ainda que a fila de transplantes no Brasil é única e regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema nacional funciona de acordo com critérios técnicos como compatibilidade de sangue, parâmetros de peso e altura, além de fatores como a gravidade do caso. "Não sou advogado dele, mas é preciso explicar o que aconteceu de fato. Ele não furou fila ", disse.

O irmão e parceiro de Luciano na dupla sertaneja elogiou Faustão: "As pessoas têm uma imagem dele, por ser um cara muito positivo e que fala o que pensa na televisão. Ele é uma das pessoas mais generosas que já conheci na minha vida. Sei de vários artistas que, em final de carreira, o Faustão, do bolso dele, sustentou e tratou. Ele nunca quis mostrar", afirmou.

Ele então prosseguiu: "O coração daquele homem, sempre brincava, dizendo que era do tamanho dele. É um cara que ganhou muito dinheiro, com muito trabalho, mas que fez muito pelas pessoas" comentou. O cantor pede para que as pessoas acabem de uma vez com os comentários sobre supostos privilégios do apresentador. "Esqueçam isso, pelo amor de Deus. Pensa no ser humano, na vida", concluiu.

Faustão apareceu em um vídeo divulgado pela família no Instagram e agradeceu a torcida do público. Ele ressaltou que não sente nenhuma dor e que está completamente recuperado. "Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas, rezando e fazendo mandigas, torcendo pela minha recuperação. Minha voz está um pouco rouca pois fui intubado. Já estou andando, esse canhoto é um monstro, não sinto nada. Para as pessoas entenderem o que é o transplante."

Ele ainda agradeceu à família do doador e se disse "eternamente grato" pelo pai de Fábio e se emocionou: "Quero honrar a memória do seu filho".