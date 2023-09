SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que descobriu a síndrome da pessoa rígida, que causa frequentes espasmos musculares, afetando inclusive as cordas vocais, Céline Dion se manteve discreta e longe dos holofotes. Mas, a família da cantora atualiza seu estado de saúde por meio de algumas entrevistas.

E, desta vez, a irmã da artista afirma que Céline espera por um milagre para se recuperar da doença. Segundo Claudette Dion, os espasmos são frequentes e intensos na dona do hit "My Heart Will Go On".

"É uma doença que sabemos tão pouco. Existem espasmos impossíveis de controlar. Você sabe quando alguém pula durante a noite por causa de uma cãibra na perna ou na panturrilha? É um pouco assim, mas em todos os músculos", diz ela, em entrevista à revista canadense Hello. "Há pouco que possamos fazer para apoiá-la, para aliviar sua dor."

Atualmente, ela mora em Las Vegas ao lado dos filhos e da irmã, que divide a vida entre os Estados Unidos e a província de Quebec, no Canadá.

"Ela está fazendo de tudo para se recuperar, é uma mulher forte. É reconfortante para todos nós estar ao lado de Célice", afirmou. E completou: "estamos cruzando os dedos para que os pesquisadores encontrem um remédio para esta doença terrível."