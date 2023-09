RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina. Era o que queria o então príncipe Charles quando Diana revelou que esperava o segundo filho do casal. Só que no dia 15 de setembro de 1984, nasceu Harry e o agora rei Charles 3º teria ficado decepcionado. A história foi contada por Lady Di ao escritor Andrew Mortan durante as entrevistas para a sua biografia "Diana: Her True Story", lançada no começo dos anos 1990.

O áudio inédito do trecho foi divulgado pela imprensa britânica nesta sexta-feira (1), um dia depois do 26º aniversário da morte trágica da mãe de William e Harry. Diana e o namorado Dodi Al-Fayed morreram em um acidente de carro em Paris, França, em 31 de agosto de 1997. O motorista do empresário egípcio estava ao volante, quando perdeu o controle do carro ao bater em um pilar a cerca de 105 km/h dentro de um túnel. Ele fugia da perseguição dos paparazzi.

Diana declara na gravação o que Charles disse à madrasta Raine Spencer, no batizado de Harry. "'Estamos tão decepcionados, queríamos uma menina." A condessa Spencer então deu uma bronca no membro da família real britânica e respondeu-lhe que ele deveria "perceber a sorte de ter um filho".

A divulgação do áudio acontece por causa do novo documentário sobre Lady Di. A produção é uma continuação de "Diana: In Her Own Words" (2017) e será lançada no ano que vem.

Tom Jennings, produtor dos dois projetos, disse à rede de televisão norte-americana ABC: "Quando o primeiro filme foi lançado, as pessoas ficaram maravilhadas porque nunca tinham ouvido Diana falar assim antes. É um estilo de contar histórias muito difícil de fazer, mas acho que é a coisa mais próxima da verdade que você pode chegar. É importante, como parte do legado de Diana, permitir que mais dessas fitas sejam ouvidas", explicou.