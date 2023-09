SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brinquedos não poderiam ficar de fora da primeira edição do The Town. Assim como acontece no Rock in Rio, as atrações são disputadas e atraem o público. Os amigos Lucas Souza, de 23 anos, e Gustavo Amorim, de 20, conseguiram agendar o ingresso para a tirolesa logo que os portões abriram.

Com todos os horários reservados para sábado no começo da noite, só era possível agendar uma descida para o domingo, dia 3. "Seria legal se a gente pudesse gravar lá de cima. Dá um frio na barriga, mas senti uma adrenalina muito gostosa", diz Souza.

Mesmo que seja possível agendar pelo aplicativo, o público ainda enfrenta em média 30 minutos de espera na fila até subir na plataforma de 22 metros de altura. O segundo brinquedo mais concorrido, a montanha-russa, leva no mínimo 10 minutos de fila para reservar horário.

As irmãs Aline, de 20 anos, e Daniela dos Santos, de 28, morriam de vontade de conhecer um festival de música, e escolheram justamente o The Town por suas opções de lazer para além da música. "Tenho medo da tirolesa mas queria aproveitar algum brinquedo. A montanha-russa foi maravilhosa e não fiquei com receio", diz Aline.

No horizonte da Cidade da Música, há ainda a roda-gigante de 36 metros e o elevador que cai de uma altura de 40. No entanto, quem não comparecer ao agendamento perde a vez e dá o lugar para o próximo da fila. Mesmo com a chuva no final da tarde de sábado, as atividades não foram interrompidas.