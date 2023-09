SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público que decidiu ir ao The Town usando transporte ferroviário enfrentou transtornos neste sábado, primeiro dia do festival.

Nas redes sociais, usuários relataram lentidão dos trens, com alguns deles parados cerca de 40 minutos na linha 9-Esmeralda, que leva para Interlagos, onde o evento acontece. Além disso, o público reclamou da superlotação e do calor dentro dos vagões.

De acordo com a ViaMobilidade, que administra a linha 9-Esmeralda, os atrasos foram causados por uma falha no sistema elétrico na região de Primavera-Interlagos.

O problema fez com que os trens operassem em velocidade reduzida e com mais tempo de parada. A empresa diz que eles já voltaram a operar normalmente.

"Entre 10h10 e 17h45, um problema na rede elétrica na região de Primavera-Interlagos gerou maiores intervalos e velocidade reduzida ao longo da linha. A operação Paese foi acionada e 32 ônibus atenderam o trecho entre Grajaú e Jurubatuba. Passageiros foram alertados por avisos sonoros nos trens e nas estações", disse a concessionária em nota.

Além das passagens convencionais, a ViaMobilidade oferece trens expressos para o The Town por R$ 40.

Embora seja possível acessar o evento por meio de carros particulares, a organização do festival diz que o ideal é usar o transporte público. Isso porque as ruas do autódromo terão trechos parcialmente bloqueados, o que dificulta o embarque e o desembarque de carros.

A entrada do Autódromo de Interlagos, onde acontece o The Town, fica a cerca de 700 metros da estação Autódromo.

A estação ficará aberta durante a madrugada, quando acabam os shows, para embarque. As demais estações, de todas as linhas, ficarão abertas para desembarque.

O The Town começa neste sábado (2) com a expectativa de levar ao público ao longo de cinco dias mais de cem artistas, incluindo nomes como Ludmilla, Luísa Sonza, Foo Fighters, Ney Matogrosso e Maroon 5.