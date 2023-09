SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza abriu o palco principal do The Town neste domingo (3). Ela começou seu show com mais de 20 minutos de atraso, às 16h25, em uma tarde mais encalorada que a do primeiro dia de festival. O evento ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, até o dia 10.

A cantora passou o último dia avisando nas redes sociais que seu show aconteceria cedo, o primeiro do palco Skyline, e que quem quisesse ver precisava chegar com mais de duas horas de antecedência ?as filas para entrar no The Town estão mesmo imensas.

Ela não precisava ter se preocupado. O show estava cheio, com centenas de pessoas suadas e espremidas.

Jatos de fogo foram atirados para o alto quando ela surgiu no palco cantando "Carnificina", do seu novo disco "Escândalo Íntimo", lançado na última terça. Seguiu com "Mulher do Ano XD", de 2021, e as novas "Luísa Manequim" e "A Dona Aranha", em que mistura inglês, safadeza e um trecho da música infantil homônima.

Sonza dividiu o show em blocos. No primeiro, vestiu um cropped branco e calça, e apresentou algumas de suas músicas mais sexy, rebolando e batendo a bunda no chão.

Depois vestiu um vestido vermelho, longo, para cantar as mais sentimentais do seu repertório. Começou com a intrigante "Principalmente me Sinto Arrasada", em que diz narrar uma crise de ansiedade, seguiu com a queridinha dos fãs "Penhasco", e terminou com a nova "Penhasco 2", uma parceria com a americana Demi Lovato.

A cantora deixou seus grandes hits para o terceiro e último pedaço do show, quando vestiu uma calça jeans de cintura alta, cropped marrom e um sutiã vermelho que deixou à mostra. Começou com o funk de "Café da Manhã ;P", "Sentadona (Remix) s2" e "Cachorrinhas".

Em seguida, Sonza homenageou Marília Mendonça, que chamou de uma das maiores artistas do Brasil, entoando a canção "Melhor Sozinha", uma parceria das duas.

O problema é que quem ficou do lado direito do palco teve a visão prejudicada por uma estrutura de metal que fazia uma câmera sobrevoar o público. O equipamento ficava na frente de Sonza e dos seus dançarinos, atrapalhando o público de enxergá-los bem. O jeito era olhar para o telão.

Sonza terminou o show fazendo o povo pular no refrão do hit "Modo Turbo", que lançou com Anitta e Pabllo Vittar. Agradeceu ao público, empolgada pela estreia da nova turnê, e cantou "Lança Menina". A faixa, do seu novo disco, homenageia Rita Lee, copiando versos do clássico "Lança Perfume".

As últimas faixas representam bem como ela quer se vista, num misto de funkeira, diva pop e artista conceitual.