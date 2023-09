SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acostumada a passar dicas sobre maternidade real nas redes sociais, a influenciadora Viih Tube, 23, afirma que, se depender da vontade dela, mais herdeiros devem chegar nos próximos anos. Presente na segunda noite do The Town, neste domingo (3), ela deixou a pequena Lua, de 5 meses, com a babá e a mãe para poder curtir o festival ao lado de Eliezer, 33.

"Para eu vir foi uma luta, pois é a minha primeira saída após ter minha bebê. Mas ela está bem acompanhada", afirmou.

"Quero mais filhos, uns três. Penso em viver mais uma gestação e adotar depois, vamos ver se vai dar certo", emendou a influenciadora.

Desde o dia em que começou a publicar conteúdo sobre gestação, Viih conta que tem recebido um feedback muito positivo e surpreendente. E, assim, não pensa mais em parar de falar sobre o assunto.

"Estou amando a minha nova fase e farei o máximo que puder para amparar as mães. Maternidade real que muitas mulheres se identificam."