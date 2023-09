SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Griphao chegou ao camarote VIP do The Town neste domingo (3) para assistir Luísa Sonza e Bruno Mars, vestindo corset e uma calça de cintura baixa, que se tornou sua marca registrada dentro do BBB 23. Apesar da referência, a atriz disse à reportagem que não estará em outro reality tão cedo: "Não, pelo amor de Deus".

Mesmo assim, cinco meses após o fim do programa da Globo, Bruna disse que está "bem pós-Big Brother". "Quando a gente sai, é muita coisa pra lidar, para raciocinar, para absorver", explicou.

A atriz, que passou por um relacionamento problemático e teve crise de ansiedade durante o reality, disse que fez "terapia pra caramba" durante os meses que se seguiram à final. Agora, ela contou que está "tudo no lugar, mais tranquila".

Bruna contou que seus próximos projetos serão na dramaturgia e no teatro, mas que ainda não pode contar detalhes.