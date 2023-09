SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 41, e Diogo Nogueira, 42, chegaram ao The Town neste domingo (3) usando looks parecidos, mas dizem que não foi combinado. "É assim, sintonia é bom. Até na roupa", brinca a atriz.

O cantor, por sua vez, explica que eles sequer se arrumaram juntos. "Quando a gente vai sair juntos, ela começa se arrumar antes, porque normalmente a mulher demora mais", conta. "Então, ela vai para o espaço dela para se trocar e eu fico no meu espaço para me trocar. E aí, quando a gente se encontra, estamos os dois parecidos."

O casal, aliás, estava curtindo um dos primeiros festivais de música juntos. "Hoje eu vim com o Diogo pela primeira vez, assim que ele conseguir passar, na verdade", brinca, sobre a muvuca que se formou, ao redor deles, ao chegarem no camarote VIP.

Diogo, que é sambista, afirma que gosta de ouvir outros ritmos quando não está trabalhando. "Sem dúvida. Hoje a gente vai ficar na plateia, se divertindo", diz ele. Paolla completa: "Hoje ele quer ver e curtir. Queremos ver o Bruno Mars dançando".

Em eventos como o The Town, eles reforçam que sentem muito carinho do público. "A gente sente que é muito querido", diz ela. "Às vezes, eu mesmo me pergunto, mas o que a gente faz? Eu acho que a gente juntou forças que já eram individuais, entendeu? E a gente só é. Acho que a gente está vivendo num momento onde só ser verdadeiro também vale muito, né?".

Mesmo sendo bastante assediados, a atriz conta que não cabe ciúmes na relação deles. "Eu acho que é um dos sentimentos mais chatos que existe. Ele inventa coisas, ele destrói o que é bom", avalia a atriz, que se prepara para se mudar para uma casa que está reformando junto com o amado.

"Acho que é um novo ciclo quando você muda para um lugar novo. A gente está tendo bastante tempo para se preparar para uma obra interminável", brinca ela, entre risos.