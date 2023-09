SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Regis Danese admitiu que vinha de uma rotina intensa de trabalho e sem tempo para descansar antes do acidente de carro sofrido na última quarta-feira (30), na Rodovia BR153, a caminho de Ceres (GO), para show.

Com uma média de 15 a 20 apresentações por mês, o cantor gospel explicou que naquela madrugada não tinha dormido. "Deitei 1h30 da manhã, 3h30 já estava de pé", declarou em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (3).

Regis também contou que na ocasião estava acompanhado pelo irmão, Daniel Danese, que deixou o celular cair no chão do veículo. Quando Daniel se abaixou para pegar o aparelho, ele se distraiu e o acidente ocorreu. Segundo explicou, se não estivesse usando cinto de segurança, ele poderia ter morrido.

"Sabe aquela distração, momentinho, que virei assim, e como estava na curva, achei que não tinha nada na frente, naquele momento, sei lá, não vi nada, só vi o impacto", disse. "Foi um susto muito grande. Me assustei com o impacto, não vi nada, só vi depois nas imagens o carro todo arrebentado. Do meu lado não tinha porta, se não estivesse com o cinto de segurança, acho que teria morrido", completou.

Daniel relatou que estava conversando com o irmão, enquanto olhava o GPS em seu celular, quando o aparelho caiu. Ele se abaixou para pegá-lo e percebeu que iam colidir com o caminhão e gritou. Nesse momento, o cantor tentou "jogar" o automóvel para o outro lado, mas não conseguiu evitar a colisão.

"A gente estava conversando, eu estava olhando o GPS e meu celular caiu. Eu fui pegar o celular, no que eu peguei, falei assim 'vai bater', só agachei a cabeça e o Regis já jogou [o carro] para o meu lado. A sorte que ele jogou, porque se ele tivesse continuado, teria pegado na cabeça dele", contou.

Neste sábado (2), por meio de postagem no Instagram, o cantor falou em fé e destacou que "a batalha é grande". Ainda, disse acreditar que sua atual situação é sobre o que Deus tem para sua casa, através dele.

O QUE ACONTECEU:

Regis estava a caminho de um show em Ceres (GO) acompanhado do irmão, Daniel, quando sofreu o acidente. Por volta das 18h30, um caminhão colidiu de frente com a caminhonete.

"O artista conduzia uma caminhonete na companhia de seu irmão quando, por motivo ignorado, em um aclive e final de curva, o carro do cantor invadiu a pista contrária e bateu lateralmente em um caminhão que seguia no sentido contrário", afirmou a Polícia Rodoviária de Goiás.

O motorista do caminhão e o irmão do cantor ficaram ilesos. Os envolvidos no acidente fizeram o teste de bafômetro e não estavam alcoolizados, segundo a polícia.

O cantor foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA), onde passou por cirurgia.

Um vídeo mostra o estado do carro do cantor: o lado do motorista ficou completamente aberto, com a lataria retorcida. A parte de trás da caminhonete está preservada, mas o restante do veículo está destruído.