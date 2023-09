SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de cinema norte-americano Woody Allen afirma que seu novo filme, intitulado "Coup de Chance", pode ser o último de sua carreira. Em entrevista ao portal Variety, o cineasta comentou que ainda tem muitas ideias para novas produções, mas a dificuldade de encontrar financiamento tem diminuído sua vontade de continuar aos 87 anos de idade.

"Eu tenho tantas ideias para filmes que eu tenho vontade de continuar produzindo se fosse fácil financiá-los", comenta o ator na ocasião. "Mas eu não sei se tenho a mesma energia para sair por aí e gastar tanto tempo arrecadando dinheiro."

O depoimento de Allen se soma à série de sinais trocados entre afirmações do diretor à imprensa e recuos de sua assessoria.

"Coup de Chance" é mais um romance do diretor ambientado na Europa. O longa-metragem, em língua francesa, está atualmente em exibição no Festival de Veneza. O evento, um dos mais importantes da indústria, é realizado em meio à greve dos atores e dos roteiristas, o que motivou algumas mudanças de programação.

Na entrevista, Woody Allen também foi questionado sobre as acusações de abuso sexual. O caso, que veio à tona em 2018, envolve sua filha adotiva Dylan Farrow, que alega que, ainda aos 7 anos de idade, teria sofrido abusos sexuais do diretor. Em 2021 Farrow participou do documentário "Allen v. Farrow", onde conta sobre o caso. Allen nega as acusações. "As acusações foram investigadas por dois grandes órgãos de investigação. Ambos, depois de um longo e detalhadas investigações, concluíram que não há mérito para essas acusações."

"Você sabe, talvez haja algo atraente para as pessoas. Mas por que? Por que? Não sei o que você pode fazer além de investigar, o que eles fizeram meticulosamente", complementa.